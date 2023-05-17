$80.76+0.7887.57+0.41

Онколог Максим Юдин назвал осиплость голоса симптомом, который может указывать на рак

Осиплость голоса может оказаться симптомом рака щитовидной железы. Об этом и других признаках рака рассказал онколог Максим Юдин в беседе с «Лентой.ру».

Врач назвал осиплость голоса симптомом смертельной болезни
© Unsplash.com

По словам специалиста, заподозрить рак щитовидной железы на первой и второй стадиях очень сложно. Ярких симптомов нет, и если заболевание выявляется, то в ходе обследований по другим поводам.

Максим Юдин предупреждает, что осиплость голоса и одышка могут указывать на то, что у человека развивается рак щитовидной железы. Среди других симптомов специалист назвал появление узелков в области щитовидной железы, увеличение регионарных лимфатических узлов, а также ощущение сдавливания в области горла, отек мягких тканей, першение.

Группы риска, диагностика и передовые методы лечения рака: интервью с онкологом

Ранее эндокринолог Берковская назвала тех, кому нужно проверить щитовидную железу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий