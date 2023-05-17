Врач назвал осиплость голоса симптомом смертельной болезни

Онколог Максим Юдин назвал осиплость голоса симптомом, который может указывать на рак
Осиплость голоса может оказаться симптомом рака щитовидной железы. Об этом и других признаках рака рассказал онколог Максим Юдин в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, заподозрить рак щитовидной железы на первой и второй стадиях очень сложно. Ярких симптомов нет, и если заболевание выявляется, то в ходе обследований по другим поводам.
Максим Юдин предупреждает, что осиплость голоса и одышка могут указывать на то, что у человека развивается рак щитовидной железы. Среди других симптомов специалист назвал появление узелков в области щитовидной железы, увеличение регионарных лимфатических узлов, а также ощущение сдавливания в области горла, отек мягких тканей, першение.