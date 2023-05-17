Врач назвал осиплость голоса симптомом смертельной болезни

Осиплость голоса может оказаться симптомом рака щитовидной железы. Об этом и других признаках рака рассказал онколог Максим Юдин в беседе с «Лентой.ру».

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По словам специалиста, заподозрить рак щитовидной железы на первой и второй стадиях очень сложно. Ярких симптомов нет, и если заболевание выявляется, то в ходе обследований по другим поводам.