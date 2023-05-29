Явные симптомы онкологических заболеваний обычно проявляются на поздних стадиях, когда человеку уже сложно помочь. Многие из них в течение длительного периода времени протекают бессимптомно. Член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, детский врач-онколог, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал "Радио 1", как можно уберечь себя.

По словам специалиста, рак толстой кишки можно выявить при колоноскопии, а рак груди – при самодиагностике. Так, если нащупывается какое-то образование, то нужно проконсультироваться с врачом.

Также нужно поступить и в случае обнаружения изменений на родинке. Помимо этого, необходимо исключить пребывание на пляже и загорание, предупреждает врач.

В целом при любых, даже самых неспецифичных изменениях состояния здоровья рекомендуется обращаться к врачу, обратил внимание Владимир Круглый.