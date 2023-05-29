$79.97-0.0285.92+0.04

Онколог Юдин назвал главные симптомы рака щитовидной железы

Онколог Максим Юдин в беседе с "Мослентой" перечислил главные симптомы рака щитовидной железы.

Онколог назвал главные симптомы рака щитовидной железы
© Unsplash

По словам эксперта, чаще всего недуг возникает вследствие комплекса причин. В их числе: генетическая предрасположенность, воздействие высоких уровней радиации, а также пол – у женщин рак щитовидной железы встречается чаще.

"Это может быть связано с женским половым гормоном эстрогеном", – пояснил врач.

Онколог также уточнил, что недуг чаще наблюдается у пациентов старше 40 лет.

Симптомы рака щитовидной железы становятся более явными при росте опухоли. У пациентов возникают комки и узелки, которые можно прощупать через кожу на шее, меняется голос, а также увеличивается шея в объеме.

Врач Гандельман перечислил неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

Помимо этого, встречаются и другие симптомы: трудности с глотанием, стойкое увеличение лимфоузлов на шее и боль в горле, не связанная с простудными заболеваниями.

При обнаружении хотя бы одного симптома Юдин рекомендовал немедленно обратиться к специалисту.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому нужно проверить щитовидную железу.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий