Онколог назвал главные симптомы рака щитовидной железы

Онколог Юдин назвал главные симптомы рака щитовидной железы
Онколог Максим Юдин в беседе с "Мослентой" перечислил главные симптомы рака щитовидной железы.
По словам эксперта, чаще всего недуг возникает вследствие комплекса причин. В их числе: генетическая предрасположенность, воздействие высоких уровней радиации, а также пол – у женщин рак щитовидной железы встречается чаще.
"Это может быть связано с женским половым гормоном эстрогеном", – пояснил врач.
Онколог также уточнил, что недуг чаще наблюдается у пациентов старше 40 лет.
Симптомы рака щитовидной железы становятся более явными при росте опухоли. У пациентов возникают комки и узелки, которые можно прощупать через кожу на шее, меняется голос, а также увеличивается шея в объеме.
Помимо этого, встречаются и другие симптомы: трудности с глотанием, стойкое увеличение лимфоузлов на шее и боль в горле, не связанная с простудными заболеваниями.
При обнаружении хотя бы одного симптома Юдин рекомендовал немедленно обратиться к специалисту.
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