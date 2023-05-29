Свертывание крови, которое приводит к образованию тромбов, — процесс, позволяющий человеку заживлять раны и продолжать жить. Однако иногда тромбы могут быть опасными. Как появляются тромбы и почему когда вредят человеку, рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Ольга Уланкина изданию "Доктор Питер".

По словам специалиста, кровь свертывается благодаря клеткам тромбоцитам. Когда ткани повреждаются, они склеиваются, а затем прилипают к стенке травмированного сосуда и закрывают рану как заплатка. Однако тромбы могут образовываться по-другому: при повреждении больших кровеносных сосудов, помимо "заплатки", появляются сгустки из особых белковых соединений — фибриновых нитей.

Крупные плотные сгустки крови, которые появляются во втором случае, могут полностью закупоривать просвет сосуда. Однако когда сосудистая стенка восстанавливается, тромб постепенно рассасывается.

Свертывание крови необходимо человеку для жизни. Тем не менее тромбы могут появляться сами по себе, в таком случае они нередко перекрывают кровоток в венах и артериях.

Причины образования тромбов бывают разными: недавние травмы, операции, хронические заболевания. Часто на свертывание крови влияют генетические и эндокринные болезни, в частности атеросклероз. Среди факторов риска отсутствие физической активности, пожилой возраст, ожирение, беременность, послеродовой период, неправильное использование оральных контрацептивов.

Тромбы становятся причиной инсультов, инфарктов, закупорки легочной артерии. Для профилактики этих состояний и образования тромбов необходимо правильно питаться, уделять время физической активности, а также регулярно проходить осмотр терапевта.

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