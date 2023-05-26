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Врач Алексеева рассказала, из-за чего можно умереть в самолете

Врач-терапевт Людмила Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что может стать причиной внезапной смерти на борту самолета.

Врач рассказала, из-за чего можно умереть в самолете
© Unsplash

По словам специалиста, во время длительных перелетов у людей могут усилиться симптомы хронических заболеваний, таких как болезни сердца, вен, проблемы опорно-двигательного аппарата.

Венозные застойные процессы, особенно в нижних конечностях, могут привести к тромбообразованию и миграции тромбов в другие части организма, что через механизм кардиопульмонального рефлекса может привести к остановке сердца.

По словам врача, разрыв тромба является частой причиной смерти во время длительных авиапутешествий.

Факторы, повышающие риск тромбоза

Ранее кардиолог Чичиков предостерег любителей путешествовать от тромбоза.

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