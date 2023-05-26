Факторы, повышающие риск тромбоза

Заболевание тромбоз появляется из-за закупорки кровеносных сосудов. Последствия этого могут быть летальными — тромбоз провоцирует инфаркт и инсульт. У этого заболевания есть множество провоцирующих факторов: от приема определенных лекарств до нездорового образа жизни.

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Врачи выявили наиболее явные привычки людей, которые провоцируют появление тромбов. О них — в материале “Рамблера”.

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Употребление сахарозаменителей

Сахарозаменитель используют люди, страдающие сахарным диабетом и те, кто хочет сократить количество калорий и углеводов в своем рационе. Однако один из сахарозаменителей оказался не таким безопасным, как предполагалось ранее.

Ученые из Кливленда провели исследование и опубликовали его в журнале Nature Medicine. В нем они рассказали о том, что вероятность тромбоза увеличивается в случае употребления сахарозаменителя эритрита. Они исследовали плазму крови людей, страдающих тромбозом и выяснили, что содержание эритрита в крови серьезно повышает вероятность заболевания.

Курение электронных сигарет

Несмотря на то, что некоторые люди уверены в безвредности электронных сигарет, ученые спешат опровергнуть этот миф. Курение опасно для жизни человека в любом случае вне зависимости от типа потребляемого никотина.

На конгрессе европейского респираторного общества ученые из Каролины представили исследование. Согласно их выводам, курение электронных сигарет вызывает изменения в сосудах, а именно — закупоривает их. Помимо всего прочего, у человека увеличивается частота сердцебиения, что также может быть опасно для сердечно-сосудистой системы.

Некачественный сон

Врачи твердят, что сон помогает организму восстанавливаться и должен длиться определенное количество времени. Все ученые сходятся во мнении, что ежедневно нельзя спать меньше 6-8 часов. Даже если вы чувствуете себя хорошо после короткого сна, ваш организм будет страдать от заболеваний.