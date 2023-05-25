Энергетические напитки могут способствовать образованию вредных сгустков в течение часа после приема, в то время как вода, наоборот, способна предотвратить образование гелеобразных сгустков. Об этом "МедикФоруму" рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

По его словам, употребление достаточного количества воды позволяет поддерживать надлежащий объем крови и способствует оптимальному кровообращению. Достаточная гидратация, в свою очередь, обеспечивает плавное течение крови по кровеносным сосудам, тем самым снижая вероятность образования тромбов. Это происходит потому, что вода помогает разбавить концентрацию определенных компонентов в крови, которые участвуют в образовании тромбов, объяснил специалист.

Кроме того, достаточное потребление воды поддерживает правильную работу почек, добавил Олег Варфоломеев.