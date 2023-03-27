Врач рассказала, как правильно пить воду

Норма потребления воды в день высчитывается индивидуально, но важно выпивать минимум полтора литра в день.

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Ее недостаток может привести к обезвоживанию, набору веса и сухости кожи.

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Как правильно пить воду, к чему приводит ее недостаток и переизбыток в организме, а также почему не стоит употреблять кипяченую воду, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

Норма потребления

По словам врача-диетолога Ирины Писаревой, в среднем норма потребления воды равна 30–40 миллилитрам на один килограмм веса. Но эти параметры обобщенные, и на самом деле у каждого человека своя норма.

— Например, если человек весит больше 100 килограммов, ему не нужно пить больше, чем человеку со среднестатистическим весом. Это может привести к отечности и стремительному изменению массы тела, — сказала она.

Специалист обратила внимание, что норма потребления воды спортсменов отличается от нормы людей, которые не занимаются физическими нагрузками, так как во время занятий они теряют много жидкости, которую необходимо восполнять.

— Пожилым людям тоже стоит быть внимательнее и не забывать пить воду, — напомнила Писарева. — С возрастом у них притупляется ощущение жажды, они могут долго не пить — это провоцирует обезвоживание.

Качество воды

Очень важно, как отметила диетолог, качество воды. Лучше отдавать предпочтение воде в стеклянных бутылках, которую продают в магазинах.

— Хорошую воду человек может сделать и самостоятельно, например, добавляя коралловый кальций или лимон. А специальные домашние устройства для ионизации воды помогают насыщать ее витаминами и микроэлементами, — пояснила Писарева.

Но кипяченую воду, подчеркнула специалист, пить не стоит, потому что она уже «мертвая». В ней практически нет витаминов и минералов, она подходит только для утоления жажды.

Правила приема жидкости

Важно пить воду до еды.

Не запивать пищу водой.

Желательно после пробуждения выпивать стакан теплой воды. Вода запустит метаболизм и работу органов.

Не стоит напиваться водой перед сном. Основная порция жидкости должна поступить в организм до 17 часов. В беседе с «ВМ» диетолог рассказала, как пить воду правильно. По словам Писаревой, есть несколько условий, которые стоит соблюдать:

— После пяти вечера стоит пить воду маленькими глотками и только по мере необходимости. При проблемах с выделительными органами большое количество жидкости на ночь может спровоцировать утренние отеки, — уверена врач.

Недостаток и переизбыток

Обезвоживание.

Набор веса.

Сухость кожи. Писарева рассказала, что недостаток воды в организме может привести к неприятным последствиям, среди которых:

Переизбыток же, по ее словам, провоцирует отеки и проблемы с выделительными органами.