3 шага снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ни один врач не способен назвать точную продолжительность жизни после выявления проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом заявила кардиолог Анна Кореневич.
По словам специалиста, важно учитывать образ жизни и повседневные привычки.
Болезни сердца – это сигнал, что у человека есть нездоровые склонности, которые оказывают разрушительное влияние. Но при правильном подходе к проблеме, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно существенно снизить. Важно соблюдать три шага, заявила кардиолог.
Во-первых, необходимо своевременно обращаться к врачам, пользоваться медицинской помощью и терапией. Во-вторых, избавиться от негативных установок относительно данного заболевания и, в-третьих, выработать стрессоустойчивость.
«Стресс – это главная причина болезней сердца. Повышая стрессоустойчивость, вы продлеваете свою жизнь», – заявила Анна Кореневич.