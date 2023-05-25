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Врач рассказала, как долго живет ротавирус

Попавший в воду или на продукты ротавирус может быть заразным в течение продолжительного периода времени. Об этом "Газете.Ru" сообщила профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит.

К примеру, в водопроводной воде частицы вируса выживают до 60 дней, на овощах и фруктах – до 30 дней. На различных предметах и поверхностях они могут находится в течение 1,5 месяцев, в выделениях больных – 7 месяцев, предупредила профессор.

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Она добавила, что тяжелее всего ротавирус переносят дети. Для снижения риска заражения необходимо вакцинироваться.

"Наблюдения в странах, где вакцинация проводится в рамках национального календаря прививок, показали, что у привитых против ротавируса детей реже бывает диабет, судороги и целиакия, чем у непривитых"

Важно не забывать о гигиене рык и мыть продукты. Кроме того, рекомендуется пить исключительно кипяченую воду во избежание заражения вирусом, обратила внимание специалист.

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