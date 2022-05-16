Как отличить ротавирус от отравления?

Кишечная инфекция – очень распространённое и опасное заболевание. Оно сопровождается такими симптомами как тошнота, рвота, диарея. Схожая симптоматика наблюдается и при пищевом отравлении. Как различить эти два состояния – объяснила врач.

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Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, отмечает, что одним из самых распространённых возбудителей кишечной инфекции является ротавирус. Есть данные, что буквально каждый ребёнок на планете к 5 годам хотя бы единожды сталкивается с этим вирусом. Заболевание это – крайне опасно, особенно для младенцев. Дети переносят его тяжелее взрослых, и, к сожалению, нередки летальные исходы.

Ротавирус передаётся через грязные руки, поверхности. Воздушным путём – гораздо реже. Это заболевание связанно с сезонностью: чаще им болеют в холодное время года. Ротавирус довольно заразен – может переболеть сразу вся семья или коллектив. Температура и кишечные проявления появляются сначала у одного, потом у остальных.

В этом – одно из отличий ротавируса от пищевого отравления, которое вызвано употреблением в пищу некачественных продуктов. Температура при отравлении повышаться может, но не столь значительно, как при ротавирусе, и редко больше, чем на сутки. Тошнота, рвота, боль в животе и диарее – также при отравлении есть. Если испорченные продукты ели несколько человек – симптомы проявятся практически одновременно. Еще одно отличие – отсутствие у отравления сезонности: пищевые интоксикации случаются в любой сезон с равной частотой.