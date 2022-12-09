Врач рассказал, чем лечить вирус гриппа

Владимир Болибок назвал препараты, которые напрямую воздействуют на вирус гриппа. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

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«При гриппе у нас есть прямой препарат противовирусного действия «Осельтавимир». Недавно появился еще один препарат прямого действия на вирус гриппа – «Занамивир». Я посмотрел в аптеках, они есть, самый важный вопрос – диагностика, на другие вирусы они эти препараты не действует», - отметил он.

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 23,3%, сообщает Роспотребнадзор.