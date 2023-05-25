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Врач Харит рассказала, при какой болезни возникают судороги и диарея

Судороги и диарея могут свидетельствовать о заражении ротавирусом. Об этом "Газете.Ru" сообщила профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит.

По словам врача, после трехдневного инкубационного периода начинается лихорадка и рвота с последующей водянистой диареей. Как правило, симптомы наблюдаются в течение 3-7 дней, но в некоторых случаях болезнь может продолжаться до 3 недель.

Диарея и рвота вызывают обезвоживание и электролитные нарушения. Они, в свою очередь, могут привести к смерти, если пациент вовремя не обратится за медицинской помощью, предупредила специалист.

Как отличить ротавирус от серьезных бактериальных инфекций

По словам Сусанны Харит, у маленьких детей ротавирусная инфекция способна вызвать судороги, поражение сердца, печени, тканей мозга и его оболочек. В результате также возможны смертельные исходы. Кроме того, инфекция является триггером диабета первого типа у детей.

Доктор добавила, что после перенесенной ротавирусной инфекции могут возникнуть затяжные или хронические поражения кишечника.

"У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может вызывать только легкие признаки и симптомы или не вызывать их вообще, но при этом они тоже будут заразны для окружающих"

Повторные заболевания возникают на протяжении всей жизни, однако после 2–3 перенесенных инфекций в детстве либо вакцинации болезнь, как правило, протекает легко.

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