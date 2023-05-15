Как отличить ротавирус от серьезных бактериальных инфекций

Многие вредные бактерии при попадании в организм вызывают симптомы, схожие с проявлениями других кишечных инфекций, однако их лечение не всегда должно быть одинаковым.

Ротавирусная инфекция имеет не только схожие симптомы с другими кишечными инфекциями, такие как интоксикация, потеря аппетита и слабость, но и отличия. Так, при ротавирусной инфекции не происходит быстрого обезвоживания организма, несмотря на острое начало заболевания.

Что касается рвоты, при инфекции, вызванной ротавирусом, она нередко бывает однократной, чего не скажешь о частотности рвоты при бактериальных инфекциях. Эта особенность и является основной опасностью такого рода заболеваний, так как с большей долей вероятности может привести организм к обезвоживанию. Особенно, когда речь идет о маленьком ребенке. Потому крайне важно отпаивать больного каждые пять минут, но делать это необходимо очень маленькими дозами – например, по чайной ложке. Также особое значение в такой ситуации имеют средства для пероральной регидратации – они помогают восстанавливать водно-солевой баланс в организме.