Как отличить ротавирус от серьезных бактериальных инфекций
Многие вредные бактерии при попадании в организм вызывают симптомы, схожие с проявлениями других кишечных инфекций, однако их лечение не всегда должно быть одинаковым.
Потому "Рамблер" решил разобраться, как отличить распространенную ротавирусную инфекцию от схожих, но других по своей природе заболеваний.
Ротавирусная инфекция имеет не только схожие симптомы с другими кишечными инфекциями, такие как интоксикация, потеря аппетита и слабость, но и отличия. Так, при ротавирусной инфекции не происходит быстрого обезвоживания организма, несмотря на острое начало заболевания.
Матюхина Ольга ОлеговнаЗаведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
Характер стула при ротавирусе водянистый, в то время как при бактериальных инфекциях в испражнениях может наблюдаться примесь слизи, зелени или крови.
Что касается рвоты, при инфекции, вызванной ротавирусом, она нередко бывает однократной, чего не скажешь о частотности рвоты при бактериальных инфекциях. Эта особенность и является основной опасностью такого рода заболеваний, так как с большей долей вероятности может привести организм к обезвоживанию. Особенно, когда речь идет о маленьком ребенке. Потому крайне важно отпаивать больного каждые пять минут, но делать это необходимо очень маленькими дозами – например, по чайной ложке. Также особое значение в такой ситуации имеют средства для пероральной регидратации – они помогают восстанавливать водно-солевой баланс в организме.
Конечно же, при любых проявлениях кишечной инфекции, ребёнка или взрослого человека необходимо показать специалисту для своевременного назначения адекватной терапии. Для определения природы заболевания необходимо сдать определенные анализы, которые помогут верно скорректировать лечение.Матюхина Ольга ОлеговнаЗаведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)