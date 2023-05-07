5 признаков того, что у вас нездоровый кишечник

Когда ваш кишечник здоров, то и весь организм следует его примеру. Большинство людей даже не подозревают, что что-то не так с их кишечными бактериями, поэтому проблема не лечится. Знание признаков нездорового кишечника поможет вам выявить проблему.

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Проблемы с пищеварением

Вздутие, газы, диарея или нерегулярные движения кишечника — это признак дисбаланса в кишечных бактериях. Сильные газы, вздутие живота или отрыжка могут быть вызваны несбалансированным пищеварительным процессом.

Дефицит витаминов

Когда пищеварительный процесс нарушен, процесс всасывания питательных веществ в организм происходит не полностью. Со временем это может привести к дефициту витаминов и минералов. На проблемы в кишке могут указать низкие уровни витаминов D, K, B12, B7 и магния.

Отсутствие энергии

Нездоровые кишечные бактерии приводят к увеличению некоторых воспалительных соединений, которые непосредственно связаны с усталостью. Таккже депрессия может являться причиной заболеваний ЖКТ или быть вторичной по отношению к гастроэнтерологической проблеме.

Воспаление из-за болезни

Здоровье кишечника также связано с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, болезнь Крона и волчанка.

Проблемы с кожей