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4 признака нездорового кишечника 

Рамблер 4 часа назад
4 признака нездорового кишечника
Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе"
В кишечнике «живет» очень много микроорганизмов, многие из которых полезные. При нарушении бактериального баланса кишечник перестает работать в нормальном режиме: это происходит из-за того, что патогенные микроорганизмы уничтожают полезных микробов. Организм начинает подавать сигналы, что произошел сбой. Правда, эти сигналы мы часто не замечаем или игнорируем. О том, как понять, что кишечник «заболел», рассказывает «Рамблер».

Резкая потеря веса

Возможно, многие поначалу обрадуются, заметив, что внезапно похудели, но повода для ликования, на самом деле, нет. Ничем не обусловленная потеря веса может быть симптомом нарушений работы кишечника. Резкая потеря веса в данном случае сопровождается плохим самочувствием и слабостью.

Угнетенное эмоциональное состояние

Плохое настроение, повышенная тревожность и даже депрессия тоже могут быть вызваны сбоями в работе кишечника. Дело в том, что именно в кишечнике вырабатывается большинство серотонина, от объема которого в организме зависят многие психические процессы.

Бессонница

Нарушения сна также часто вызваны недостатком серотонина в организме. Чтобы понять, так ли это на самом деле, стоит проконсультироваться со специалистами.

Тяга к сладкому

Если вас внезапно потянуло на сладенькое, особенно в случае, когда вы к нему в принципе равнодушны, стоит насторожиться. Этот симптом может также указывать на дисбаланс бактерий в кишечнике.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ
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