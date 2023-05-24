Елена Мамонтова, врач-эндокринолог, рассказала о причинах, которые способствуют развитию сахарного диабета. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Она отметила, что часто диабет появляется у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и неправильно питается. Эндокринолог рекомендует ограничить количество сахара и жиров, а также добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Еще одной причиной становится наличие вредных привычек, курения и употребления алкоголя. Они также замедляют метаболизм и влияют на лишний вес, поэтому от них стоит отказаться.

Третьей причиной Мамонтова называет постоянный стресс, так как он способствует выработке глюкозы в крови. В некоторых случаях люди заедают негативные эмоции, из-за чего набирают лишний вес. Для того, чтобы справиться с тревогой и переживаниями, врач предложила найти расслабляющее занятие, например, йогу.