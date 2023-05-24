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Диетолог Королева назвала причину, по которой пожилым хочется сладкого

Маргарита Королева, диетолог и терапевт, рассказала о причине, по которой пожилые люди испытывают тягу к сладкому. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам эксперта, желание употребить сладкое связано с неудовлетворенностью своей жизнью и одиночеством. Сладкое провоцирует выработку гормона радости, помогает справиться с плохим настроением.

Многие врачи называют сладкое антидепрессантом, так как такие продукты вызывают положительные эмоции и помогают "отпустить" негатив. Это связано с тем, как сладкое влияет на мозг.

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Тем не менее употребление большого количество сладкого может быть опасно для пожилых. Это чревато сахарным диабетом, лишним весом и инсулинорезистентностью.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, что необходимо исключить из рациона.

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