Диетолог рассказала, что необходимо исключить из рациона

Многие уверены, что заменять обыкновенный сахар подсластителями – хорошая идея и эффективный способ избавиться от лишнего веса. Однако все большее количество специалистов говорят о том, что сахарозаменители не так уж и безвредны.

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Новозеландский диетолог и специалист по спортивному питанию Крутика Нанавати утверждает, что подсластители, которые обычно используют как альтернативу обычному сахару, способствуют развитию воспалительных процессов и набору веса.

«Повышая количество глюкозы в крови, подсластители заставляют организм накапливать больше жира, что приводит к набору веса», – приводит слова специалиста издание Super.ru.

Воспаления возникают по причине того, что такие подсластители, как сукралоза или аспартам плохо усваиваются организмом, ввиду чего увеличивается количество циркулирующих токсинов, которые, собственно, и становятся причиной воспалений.

Помимо всего вышеперечисленного, по словам диетолога, сахарозаменители увеличвают тягу к сладкому и нарушают микробиом кишечника.