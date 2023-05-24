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Хирург Гончаров перечислил причины артроза

Врач ортопед-травматолог Евгений Гончаров назвал основные причины развития артроза. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Фактически артроз представляет собой износ суставов. Эксперт рассказал, что к заболеванию может привести отсутствие физических нагрузок и малоподвижный образ жизни. Однако на развитие артроза также влияет обилие активности.

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Иногда причиной артроза могут стать анатомические особенности организма. Например дисплазия. Если мускулатура не соответствует физическим нагрузкам, то это тоже становится причиной заболевания. Проблемой также становится лишний вес, так как он нагружает организм.

Ранее сообщалось, что разработан эффективный способ терапии остеоартрита.

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