Онколог Покровский назвал три вида рака, которые почти невозможно вылечить
Онколог Вадим Покровский в беседе с "ФедералПресс" назвал три вида рака, которые практически невозможно вылечить.
По словам врача, самым опасным видом онкологии является рак поджелудочной железы:
"Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения", – подчеркнул медик.
Покровский добавил, что пациенты с таким видом опухоли, как правило, погибают.
Кроме того, плохо поддается лечению мезотелиома плевры и саркома соединительной ткани. Эти опухоли часто нечувствительны даже к сильным лекарствам. Помимо этого, их сложно удалить хирургически.
В числе опухолей, которые сложно диагностировать – рак внутренних органов, в которых нет нервных окончаний: рак желудка, толстой кишки и легкого.
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