Онколог Вадим Покровский в беседе с "ФедералПресс" назвал три вида рака, которые практически невозможно вылечить.

По словам врача, самым опасным видом онкологии является рак поджелудочной железы:

"Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения", – подчеркнул медик.

Покровский добавил, что пациенты с таким видом опухоли, как правило, погибают.

Кроме того, плохо поддается лечению мезотелиома плевры и саркома соединительной ткани. Эти опухоли часто нечувствительны даже к сильным лекарствам. Помимо этого, их сложно удалить хирургически.

В числе опухолей, которые сложно диагностировать – рак внутренних органов, в которых нет нервных окончаний: рак желудка, толстой кишки и легкого.