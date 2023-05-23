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Онколог Покровский назвал три вида рака, которые почти невозможно вылечить

Онколог Вадим Покровский в беседе с "ФедералПресс" назвал три вида рака, которые практически невозможно вылечить.

По словам врача, самым опасным видом онкологии является рак поджелудочной железы:

"Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения", – подчеркнул медик.

Покровский добавил, что пациенты с таким видом опухоли, как правило, погибают.

Кроме того, плохо поддается лечению мезотелиома плевры и саркома соединительной ткани. Эти опухоли часто нечувствительны даже к сильным лекарствам. Помимо этого, их сложно удалить хирургически.

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В числе опухолей, которые сложно диагностировать – рак внутренних органов, в которых нет нервных окончаний: рак желудка, толстой кишки и легкого.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые выявили новый источник питательных веществ для рака.

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