Онколог Исакова перечислила признаки рака толстой кишки

Кровь в кале, боли в животе и частые запоры могут сигнализировать об онкологическом заболевании толстой кишки. Об этом "Газете.ру" рассказала онколог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.

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По словам эксперта, эти симптомы усиливаются по мере того, как прогрессирует заболевание: боль становится ощутимее, дольше и регулярнее, объем крови в кале может стать больше. Когда опухоль растет, возникает запор, живот может увеличиваться в размере.

Врач подчеркнула, что у злокачественных опухолей, как правило, нет специфических симптомов — все признаки могут сигнализировать и о неонкологических заболеваниях. В частности, живот нередко болит при синдроме раздраженного кишечника и дивертикулите. Болезни, связанные с воспалением, такие как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, часто вызывают диарею, боли и кровь в кале. При них, а также при геморрое может развиваться анемия.

В числе факторов, которые повышают риск рака толстой кишки, ожирение, малоподвижный образ жизни. Большое значение имеет питание. Если человек употребляет мало клетчатки, но его рацион содержит много жирных продуктов и обработанного мяса — колбасных изделий, жареного красного мяса, то шансы заболеть онкологией повышаются. Негативно на здоровье сказываются вредные привычки, а также наследственность и хронические заболевания, например болезнь Крона и язвенный колит.

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