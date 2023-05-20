Ученые выявили новый источник питательных веществ для рака
Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что раковые клетки могут использовать вещество уридин, чтобы расти. Соответствующая научная статья появилась в Nature.
В поджелудочную железу может поступать недостаточно глюкозы, поскольку рядом слишком мало кровеносных сосудов. В такой ситуации раковые клетки используют уридин, чтобы продолжать расти. При этом формально питательных веществ им может недоставать.
Подобные исследования способны помочь специалистам разработать наиболее действенные препараты, которые могли бы останавливать развитие опухолей. Это может привести к лечению рака, полагают ученые.
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