$79.91-0.1386.28-0.22

Ученые выявили новый источник питательных веществ для рака

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что раковые клетки могут использовать вещество уридин, чтобы расти. Соответствующая научная статья появилась в Nature.

Ученые выявили новый источник питательных веществ для рака
© Pxhere

В поджелудочную железу может поступать недостаточно глюкозы, поскольку рядом слишком мало кровеносных сосудов. В такой ситуации раковые клетки используют уридин, чтобы продолжать расти. При этом формально питательных веществ им может недоставать.

Подобные исследования способны помочь специалистам разработать наиболее действенные препараты, которые могли бы останавливать развитие опухолей. Это может привести к лечению рака, полагают ученые.

Онколог Карасев назвал симптомы особо опасного вида рака

Ранее "Рамблер" писал о противораковых свойствах черники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий