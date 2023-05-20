Ученые выявили новый источник питательных веществ для рака

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что раковые клетки могут использовать вещество уридин, чтобы расти. Соответствующая научная статья появилась в Nature .

В поджелудочную железу может поступать недостаточно глюкозы, поскольку рядом слишком мало кровеносных сосудов. В такой ситуации раковые клетки используют уридин, чтобы продолжать расти. При этом формально питательных веществ им может недоставать.