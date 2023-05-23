$79.94+0.0386.50+0.22

Ученые выяснили, каких людей комары кусают чаще

Американские ученые провели исследование и выяснили, кого комары кусают чаще всего. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Эксперты провели эксперимент в Замбии. Они выпустили в зону исследования 200 голодных комаров, которые выбирали подушку с тем или иным запахом – тела и вдыхаемых людьми веществ.

Специалисты установили, что комары чаще выбирают людей, в поте которых была повышенная концентрация карбоновых кислот. А вот запах шалфея и эвкалипта, напротив, отпугивает насекомых.

Что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы

Ученые также уточнили, что к запаху алкоголя комары оказались равнодушны.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что сезон и время суток влияют на кишечных бактерий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий