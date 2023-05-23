Ученые выяснили, каких людей комары кусают чаще

Американские ученые провели исследование и выяснили, кого комары кусают чаще всего. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Эксперты провели эксперимент в Замбии. Они выпустили в зону исследования 200 голодных комаров, которые выбирали подушку с тем или иным запахом – тела и вдыхаемых людьми веществ.

Специалисты установили, что комары чаще выбирают людей, в поте которых была повышенная концентрация карбоновых кислот. А вот запах шалфея и эвкалипта, напротив, отпугивает насекомых.

Ученые также уточнили, что к запаху алкоголя комары оказались равнодушны.