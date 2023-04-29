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Ученые выяснили, что сезон и время суток влияют на кишечных бактерий

В Калифорнийском университете выяснили, что количество микробов в кишечнике колеблется в течение дня, а также зависит от времени года. Исследование представят на Неделе болезней пищеварения 2023.

Ученые: сезон и время суток влияют на число кишечных бактерий
© Pxhere

Микробиом — бактерии, которые живут в теле и на теле человека. Они составляют почти половину всех клеток организма. Когда состав микробиома меняется, здоровье человека может реагировать на это по-разному.

Ученые исследовали около 20 тысяч образцов стула, которые были получены с 2013 по 2019 год. Обнаружилось, что у многих бактерий есть 24-часовой цикл колебаний численности. Изменения, связанные с сезоном, были выражены еще более отчетливо.

Как отличить кишечную инфекцию от отравления

По мнению исследователей, наличие циклов может быть обусловлено сном и естественными колебаниями кислотности в желудочно-кишечном тракте. Авторы также считают, что результаты других исследований микробиома могут сильно зависеть от того, в какое время для них собирается стул.

Дело в том, объясняют ученые, что сезонные колебания при аллергии и гриппе происходят в условиях абсолютно разных микробиомов. Вероятно, в связи с результатами недавнего исследования, рассматривая сезонные изменения заболеваемости придется рассматривать с учетом микробиома.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как кишечные бактерии могут снизить эффективность вакцины от COVID.

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