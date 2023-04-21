В Окинавском институте науки и технологий обнаружили, что активность определенных бактерий кишечника может может снижать иммунный ответ на вакцину от COVID-19. Соответствующее исследование опубликовал журнал Communications Biology.

Ученые исследовали образцы стула и крови 96 здоровых участников с острова Окинава, начиная с первой дозы мРНК-вакцины Pfizer. Образцы получили спустя месяц после второй дозы вакцины.

Исследователи заметили, что если бактерии переваривают сахар фукозу в повышенном количестве, то в кишечнике меньше иммунных клеток, которые активирует вакцинация.

По предположениям ученых, интенсивное переваривание фукозы увеличивает изначальную активность генов FOS и ATF3 в иммунных клетках крови. Это ослабляет эффект от вакцины против коронавируса.

Если ученым удастся понять, почему люди по-разному реагируют на одну и ту же вакцину и одинаковый уровень защиты, то характер иммунного ответа можно будет предсказывать. Это поможет найти новые стратегии, которые позволят стимулировать иммунный ответ.

Ранее "Рамблер" писал о первой в мире вакцине от смертельных бактерий.