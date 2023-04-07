Что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы

«Комары достаточно часто являются переносчиками разных болезней, поэтому после их укуса важно следить за своим самочувствием и обращать внимание на такие симптомы, как повышение температуры, увеличение печени и селезенки, развитие анемии, развитие интоксикационного синдрома. Самое важное, чтобы при ухудшении здоровья лечение было оказано своевременно и адекватно. Пока у нас нет специфического противовирусного препарата, важно будет провести терапию, которая включает четыре компонента: дезинтоксикационную терапию, дегидратацию для профилактики развития отека головного мозга, окисленную терапию и борьбу с гипоксией мозга и дыхательными расстройствами. Как правило, такое лечение оказывается в условиях инфекционных больниц или реанимационных отделений. Если это все будет сделано вовремя, я думаю, что никакой дальнейшей опасности для жизни пациента не будет».

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог