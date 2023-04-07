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56 минут назад

Что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении в Европе нового вида комаров, которые разносят такие опасные вирусы, как лихорадка денге, лихорадка Зика и чикунгунья. В ВОЗ предупреждают, что под угрозой население Испании, Франции, Италии, Греции или Хорватии. Что известно об этом виде комаров, и какие меры стоит предпринять в связи с их появлением, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы
Фото: Flickr/Gerald YuvallosFlickr/Gerald Yuvallos

На сегодняшний день не существует вакцины против ни одной из трех упомянутых вирусных болезней, передающихся комарами рода Aedes. Эксперты ВОЗ отметили, что эти насекомые опасны еще и тем, что в отличие от других своих сородичей, охотятся на людей днем.

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«Комары достаточно часто являются переносчиками разных болезней, поэтому после их укуса важно следить за своим самочувствием и обращать внимание на такие симптомы, как повышение температуры, увеличение печени и селезенки, развитие анемии, развитие интоксикационного синдрома. Самое важное, чтобы при ухудшении здоровья лечение было оказано своевременно и адекватно. Пока у нас нет специфического противовирусного препарата, важно будет провести терапию, которая включает четыре компонента: дезинтоксикационную терапию, дегидратацию для профилактики развития отека головного мозга, окисленную терапию и борьбу с гипоксией мозга и дыхательными расстройствами. Как правило, такое лечение оказывается в условиях инфекционных больниц или реанимационных отделений. Если это все будет сделано вовремя, я думаю, что никакой дальнейшей опасности для жизни пациента не будет».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

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Врач отмечает, что сейчас странно предполагать, доберутся эти вирусы до России или нет. Комары, как правило, могут являться переносчиками именно в тропических странах, хотя есть случаи, когда она долетают и до средней полосы.

«Здесь важно проявлять определенную настороженность. Как правило, когда возникает неопределенная клиническая картина, выявление заболевания проводится с помощью анализа крови, ПЦР-диагностики и определенной специфической диагностики, разработанной именно для этого возбудителя», — подытоживает Прокофьев.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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