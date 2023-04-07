Что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы

Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении в Европе нового вида комаров, которые разносят такие опасные вирусы, как лихорадка денге, лихорадка Зика и чикунгунья. В ВОЗ предупреждают, что под угрозой население Испании, Франции, Италии, Греции или Хорватии. Что известно об этом виде комаров, и какие меры стоит предпринять в связи с их появлением, читайте в материале «Рамблера».
На сегодняшний день не существует вакцины против ни одной из трех упомянутых вирусных болезней, передающихся комарами рода Aedes. Эксперты ВОЗ отметили, что эти насекомые опасны еще и тем, что в отличие от других своих сородичей, охотятся на людей днем.
Врач отмечает, что сейчас странно предполагать, доберутся эти вирусы до России или нет. Комары, как правило, могут являться переносчиками именно в тропических странах, хотя есть случаи, когда она долетают и до средней полосы.
«Здесь важно проявлять определенную настороженность. Как правило, когда возникает неопределенная клиническая картина, выявление заболевания проводится с помощью анализа крови, ПЦР-диагностики и определенной специфической диагностики, разработанной именно для этого возбудителя», — подытоживает Прокофьев.