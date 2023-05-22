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Диетолог Пономарева объяснила, как продлить жизнь на 8 лет после 60

Продлить жизни на восемь лет можно даже в пожилом возрасте, если сменить рацион. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева изданию МедикФорум.

По словам специалиста, после 60 лет стоит сменить рацион и образ жизни.

«Тот, кто меняет свои привычки в старости, может выиграть больше времени в жизни. Например, изменение диеты может оказать положительное влияние на оставшуюся продолжительность жизни», — объяснила Василиса Пономарева.

Эксперт призывает отказаться от употребления спиртного и курения, сбалансировать рацион и заняться физкультурой.

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