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Врач-диетолог Соломатина объяснила, чем опасны фрукты для пожилых людей

К каким проблемам может привести злоупотребление фруктами, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач объяснила, чем опасны фрукты для пожилых людей
© Unsplash

Врач напомнила, что с возрастом у людей появляются проблемы с углеводным обменом, в том числе инсулинорезистентность и даже преддиабет. Содержащийся во фруктах простой сахар - фруктоза - может увеличить риск развития ожирения, диабета, проблем с печенью и аллергии.

"Помимо фруктозы, во фруктах есть и клетчатка, которая обычно замедляет всасывание сахаров. Но все равно, если мы начнем переедать, они будут негативно влиять на организм. В частности, возрастает риск появления лишнего веса и развития диабета", – объяснила Елена Соломатина.

Врач советует каждый день есть не более двух фруктов в первой половине дня.

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Ранее диетолог Соломатина назвала самый полезный для пожилых сухофрукт.

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