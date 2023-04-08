$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Врач Кадин назвал способы замедлить старение

Катя Кобышева

Факторы, которые влияют на продолжительность жизни, перечислил Сергей Кадин, кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, в интервью RT.

По словам специалиста, продолжительность жизни может зависеть от следующих факторов:

  • здоровое питание,
  • физическая активность,
  • социально-психологическое благополучие,
  • регулярный контроль состояния здоровья.

Сергей Кадин напомнил, что всем людям в возрасте от 18 до 40 лет, стоит раз в три года проходить диспансеризацию, а тем, кто старше, - каждый год.

Также врач напомнил, что регулярные обследования помогают обнаружить развитие онкологических заболеваний на ранних стадиях.

«Физическая активность, хороший сон, полноценный отдых, правильное питание, отсутствие стресса, душевное равновесие, здоровые условия труда могут замедлить естественное старение организма и задержать биологический возраст», — сказал Сергей Кадин.

Группы риска, диагностика и передовые методы лечения рака: интервью с онкологом

Ранее врач-дерматолог Галина Кудряшева назвала причину раннего старения.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий