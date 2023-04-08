Факторы, которые влияют на продолжительность жизни, перечислил Сергей Кадин, кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, в интервью RT.
По словам специалиста, продолжительность жизни может зависеть от следующих факторов:
Сергей Кадин напомнил, что всем людям в возрасте от 18 до 40 лет, стоит раз в три года проходить диспансеризацию, а тем, кто старше, - каждый год.
Также врач напомнил, что регулярные обследования помогают обнаружить развитие онкологических заболеваний на ранних стадиях.
«Физическая активность, хороший сон, полноценный отдых, правильное питание, отсутствие стресса, душевное равновесие, здоровые условия труда могут замедлить естественное старение организма и задержать биологический возраст», — сказал Сергей Кадин.