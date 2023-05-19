Минздрав предостерег от бесконтрольного приема популярного лекарства

"В Минздраве вносят изменения в инструкцию по применению таких препаратов, так как появились научные данные, что долгий прием ИПП (омепразол, пантопразол и другие ингибиторы протонной помпы) увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности", - сообщила Анча Баранова, известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона.