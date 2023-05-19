$79.91-0.1386.28-0.22

Минздрав предостерег от бесконтрольного приема популярного лекарства

В Минздраве приняли решение внести необходимые изменения в инструкции популярных препаратов, которые часто назначают для лечения и профилактики гастрита и язвы желудка. Об этом пишет "Российская газета".

Минздрав предостерег от бесконтрольного приема популярного лекарства
© Unsplash

Как утверждают в ведомстве, при длительном приеме ингибиторов протонной помпы - омепразола, пантопразола и их аналогов - возрастает риск поражения почек.

"В Минздраве вносят изменения в инструкцию по применению таких препаратов, так как появились научные данные, что долгий прием ИПП (омепразол, пантопразол и другие ингибиторы протонной помпы) увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности", - сообщила Анча Баранова, известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона.

Предупреждение об этом будет добавлено в инструкции ко всем препаратам.

Что нельзя есть при язве желудка

Ранее врач назвал неочевидные симптомы язвы желудка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий