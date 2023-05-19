Минздрав предостерег от бесконтрольного приема популярного лекарства
В Минздраве приняли решение внести необходимые изменения в инструкции популярных препаратов, которые часто назначают для лечения и профилактики гастрита и язвы желудка. Об этом пишет "Российская газета".
Как утверждают в ведомстве, при длительном приеме ингибиторов протонной помпы - омепразола, пантопразола и их аналогов - возрастает риск поражения почек.
"В Минздраве вносят изменения в инструкцию по применению таких препаратов, так как появились научные данные, что долгий прием ИПП (омепразол, пантопразол и другие ингибиторы протонной помпы) увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности", - сообщила Анча Баранова, известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона.
Предупреждение об этом будет добавлено в инструкции ко всем препаратам.