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Врач назвал неочевидные симптомы язвы желудка

Язву желудка могут сопровождать не самые очевидные симптомы. Какие именно, назвал хирург высшей категории Александр Руднев в беседе с "Газетой.Ru".

Врач назвал неочевидные симптомы язвы желудка
© Unsplash

Специалист напомнил, что главными симптомами язвы желудка по-прежнему остаются боль, сосредоточенная в верхних отделах живота, а также тошнота, изжога, ощущение тяжести в желудке.

К неочевидным признакам язвы желудка Александр Руднев отнес боль, отдающую в левую лопатку и/или область сердца. По словам врача, это может сбить с толку пациента и направить его по ложному пути в плане диагностики.

"Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера", — предостерег хирург.

Александр Руднев также напомнил, что при появлении этих симптомов стоит обратиться к врачу за адекватным лечением. Если игнорировать болезнь, она может привести к серьезным осложнениям: язвенному кровотечению, перфорации стенки желудка в брюшную полость с развитием перитонита, перерождению в злокачественную опухоль.

Среди факторов риска Александр Руднев назвал стресс, нарушение режима питания и сна, генетическую предрасположенность и курение.

В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс

Ранее гастроэнтеролог Никульникова рассказала, что регулярная изжога приводит к язвам пищевода.

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