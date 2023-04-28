Врач назвал неочевидные симптомы язвы желудка

Язву желудка могут сопровождать не самые очевидные симптомы. Какие именно, назвал хирург высшей категории Александр Руднев в беседе с "Газетой.Ru".

© Unsplash

Специалист напомнил, что главными симптомами язвы желудка по-прежнему остаются боль, сосредоточенная в верхних отделах живота, а также тошнота, изжога, ощущение тяжести в желудке.

К неочевидным признакам язвы желудка Александр Руднев отнес боль, отдающую в левую лопатку и/или область сердца. По словам врача, это может сбить с толку пациента и направить его по ложному пути в плане диагностики.

"Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера", — предостерег хирург.

Александр Руднев также напомнил, что при появлении этих симптомов стоит обратиться к врачу за адекватным лечением. Если игнорировать болезнь, она может привести к серьезным осложнениям: язвенному кровотечению, перфорации стенки желудка в брюшную полость с развитием перитонита, перерождению в злокачественную опухоль.