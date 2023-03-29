Регулярные приступы изжоги могут быть опасными для здоровья и приводить к повреждениям пищевода, вплоть до язвы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Никулина в беседе с Life.

По словам врача. однократные приступы изжоги не опасны, но неприятный симптом из-за частого употребления газировки, кислой, острой, жареной и жирной пищи может стать хроническим.

Гастроэнтеролог объяснила, что симптомами изжогами считаются ощущения горечи, жжения и дискомфорта за грудиной. Однозначно можно сказать, что это изжога, если вы испытываете эти неприятные ощущения сразу после еды или чуть позже.

Фактически, по словам врача, изжога появляется, когда желчь или кислое содержимое желудка попадает в пищевод.

Врач отметила, что лечить изжогу самостоятельно не стоит, потому что популярные лекарства лишь купируют симптомы, но не лечат причину болезни, а это может привести к осложнениям.