Чем опасна изжога и как быстро избавиться от нее

Изжога – это тягостное ощущение в нижней части грудной клетки, за грудиной, которое сложно описать, скорее это похоже на жгучую боль. Многие люди хоть иногда сталкиваются с этой проблемой.
Если изжога встречается у вас время от времени, например, после острой еды, то вероятнее всего, у вас нет серьезного заболевания.
Большинство людей, страдающих изжогой, вообще не нуждаются в лекарствах. Они могут чувствовать себя лучше, изменив свой рацион питания и образ жизни.
Прежде чем принимать лекарственные препараты, попробуйте следующее:
1. Следите за тем, что вы едите. Попробуйте понять,
какие продукты и напитки вызывают изжогу. Старайтесь избегать их.
2. Ешьте небольшими порциями и не ложитесь спать сразу после еды. Последний приём пищи должен быть не менее чем за 2 часа до сна.
3. Откажитесь от курения. Исследования показывают, что курение повышает риск изжоги и ГЭРБ.
Если изжога наблюдается более двух раз в неделю в течение нескольких недель, тогда у вас может быть ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). При этом кислота из желудка, попав в пищевод, вызывает повреждение слизистой пищевода с возможным образованием эрозий, язв, стриктур пищевода. В ряде случаев возникает пищевод Барретта, при котором повышаются риски развития рака пищевода.
А вот уже при ГЭРБ назначают ИПП.
ИПП – безопасные препараты, но и они имеют побочные эффекты.
Прием низкой дозы ИПП менее года, вероятно, безопасен.