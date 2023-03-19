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56 минут назад

Чем опасна изжога и как быстро избавиться от нее

Мира Маркина
Татьяна Николаевна Бендосенкоэксперт

Изжога – это тягостное ощущение в нижней части грудной клетки, за грудиной, которое сложно описать, скорее это похоже на жгучую боль. Многие люди хоть иногда сталкиваются с этой проблемой.

Чем опасна изжога и как быстро избавиться от нее
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если изжога встречается у вас время от времени, например, после острой еды, то вероятнее всего, у вас нет серьезного заболевания.

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Большинство людей, страдающих изжогой, вообще не нуждаются в лекарствах. Они могут чувствовать себя лучше, изменив свой рацион питания и образ жизни.

Прежде чем принимать лекарственные препараты, попробуйте следующее:

1. Следите за тем, что вы едите. Попробуйте понять,

какие продукты и напитки вызывают изжогу. Старайтесь избегать их.

Продукты и напитки, которые часто вызывают изжогу:
  • Алкоголь
  • Жареная еда
  • Острая пища
  • Чеснок и лук
  • Апельсины и другие цитрусовые
  • Шоколад и мята
  • Кофе и другие напитки с кофеином,
  • например, кока-кола
  • Продукты с большим количеством томатов, такие как
  • пицца, сальса и красный соус.

2. Ешьте небольшими порциями и не ложитесь спать сразу после еды. Последний приём пищи должен быть не менее чем за 2 часа до сна.

3. Откажитесь от курения. Исследования показывают, что курение повышает риск изжоги и ГЭРБ.

  • Сбросьте лишний вес. Было доказано, что потеря всего нескольких лишних килограммов может помочь уменьшить изжогу.
  • Не носите тесную одежду или тугие ремни, которые давят на живот. Дополнительное давление может усилить изжогу.
  • Спите с поднятой головой. Поднимите изголовье кровати примерно на 15–20 см. Попробуйте положить деревянные бруски под ножки кровати.
В большинстве случаев вам не нужен ИПП (ингибитор протонной помпы) при изжоге, – достаточно принять антацид (маалокс, фосфалюгель, альмагель).
Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Если изжога наблюдается более двух раз в неделю в течение нескольких недель, тогда у вас может быть ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). При этом кислота из желудка, попав в пищевод, вызывает повреждение слизистой пищевода с возможным образованием эрозий, язв, стриктур пищевода. В ряде случаев возникает пищевод Барретта, при котором повышаются риски развития рака пищевода.

Что такое ГЭРБ и как это лечить

А вот уже при ГЭРБ назначают ИПП.

ИПП – безопасные препараты, но и они имеют побочные эффекты.

Прием низкой дозы ИПП менее года, вероятно, безопасен.

Если ваш лечащий врач считает, что вам нужен ИПП, попросите начать с низкой дозы. Если через несколько недель изжога пройдет, попробуйте постепенно прекратить использование ИПП. Медленно снижайте дозу. Попробуйте принимать через день. В те дни, когда вы не принимаете ИПП, вместо них можно принять антацид.
Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
Болезни и лекарства,
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