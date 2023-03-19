Чем опасна изжога и как быстро избавиться от нее

Изжога – это тягостное ощущение в нижней части грудной клетки, за грудиной, которое сложно описать, скорее это похоже на жгучую боль. Многие люди хоть иногда сталкиваются с этой проблемой.

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Если изжога встречается у вас время от времени, например, после острой еды, то вероятнее всего, у вас нет серьезного заболевания.

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Большинство людей, страдающих изжогой, вообще не нуждаются в лекарствах. Они могут чувствовать себя лучше, изменив свой рацион питания и образ жизни.

Прежде чем принимать лекарственные препараты, попробуйте следующее:

1. Следите за тем, что вы едите. Попробуйте понять,

какие продукты и напитки вызывают изжогу. Старайтесь избегать их.

Продукты и напитки, которые часто вызывают изжогу: Алкоголь

Жареная еда

Острая пища

Чеснок и лук

Апельсины и другие цитрусовые

Шоколад и мята

Кофе и другие напитки с кофеином,

например, кока-кола

Продукты с большим количеством томатов, такие как

пицца, сальса и красный соус.

2. Ешьте небольшими порциями и не ложитесь спать сразу после еды. Последний приём пищи должен быть не менее чем за 2 часа до сна.

3. Откажитесь от курения. Исследования показывают, что курение повышает риск изжоги и ГЭРБ.

Сбросьте лишний вес. Было доказано, что потеря всего нескольких лишних килограммов может помочь уменьшить изжогу.

Не носите тесную одежду или тугие ремни, которые давят на живот. Дополнительное давление может усилить изжогу.

Спите с поднятой головой. Поднимите изголовье кровати примерно на 15–20 см. Попробуйте положить деревянные бруски под ножки кровати.

В большинстве случаев вам не нужен ИПП (ингибитор протонной помпы) при изжоге, – достаточно принять антацид (маалокс, фосфалюгель, альмагель). Татьяна Николаевна Бендосенко Врач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Если изжога наблюдается более двух раз в неделю в течение нескольких недель, тогда у вас может быть ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). При этом кислота из желудка, попав в пищевод, вызывает повреждение слизистой пищевода с возможным образованием эрозий, язв, стриктур пищевода. В ряде случаев возникает пищевод Барретта, при котором повышаются риски развития рака пищевода.

А вот уже при ГЭРБ назначают ИПП.

ИПП – безопасные препараты, но и они имеют побочные эффекты.

Прием низкой дозы ИПП менее года, вероятно, безопасен.