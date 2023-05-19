Онколог Карасев назвал симптомы особо опасного вида рака
Онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале назвал симптомы особо опасного вида рака. В данный момент им является рак поджелудочной железы.
По словам медика, диабет и панкреатит могут спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Одним из симптомов данного вида онкологии является сильная боль в животе – это могут быть как ночные боли, так и боли сразу после приема пищи.
Медик подчеркнул, что данный симптом нельзя игнорировать. Важно сразу же обращаться к врачу, чтобы установить причину боли и приступить к своевременному лечению.
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