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Онколог Карасев назвал симптомы особо опасного вида рака

Онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале назвал симптомы особо опасного вида рака. В данный момент им является рак поджелудочной железы.

По словам медика, диабет и панкреатит могут спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Одним из симптомов данного вида онкологии является сильная боль в животе – это могут быть как ночные боли, так и боли сразу после приема пищи.

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Медик подчеркнул, что данный симптом нельзя игнорировать. Важно сразу же обращаться к врачу, чтобы установить причину боли и приступить к своевременному лечению.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие ощущения в горле могут указывать на рак.

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