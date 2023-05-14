Онколог назвала группы людей с наивысшим риском развития рака

Онколог Юлия Вахабова в беседе с "Российской газетой" назвала пять групп людей, которые наиболее подвержены риску развития рака.

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По словам медика, в главной группе риска находятся пожилые люди. Медик напомнила, что с возрастом иммунитет дает сбой, поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медосмотры:

"Всем женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов — колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее", – подчеркнула врач.

Еще одна группа риска – курильщики, у которых риск развития рака легких в семь раз выше, чем у некурящих людей.

На третьем месте – люди с генетической предрасположенностью к онкологическим недугам. Им Вахабова рекомендовала пройти генетическое обследование на мутации, которые способствуют образованию передающихся по наследству опухолей.

К четвертой группе относятся люди, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами. А к пятой пациенты с вирусом папилломы человека (ВПЧ), вирусом Эпштейна-Барра, а также гепатитами В и С.