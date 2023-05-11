Хирург и онколог Иван Карасев рассказал, что признаки дискомфорта в области горла и ротовой полости могут вызвать подозрение на наличие раковой опухоли в организме. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что постоянное ощущение чего-то застрявшего в горле следует рассматривать как тревожный признак. Другими симптомами, по его словам, являются постоянная боль во рту и горле, кровотечения, не прекращающиеся более двух недель, а также отеки шеи, припухлость щеки, языка, подозрительные пятна на языке и изменение голоса.

Карасев напомнил о важности обращения к врачу для диагностики организма, призывая не паниковать заранее. Он также подчеркнул, что не следует игнорировать такую распространенную патологию ЖКТ, как полипы, которые часто обнаруживаются во время проведения колоноскопии. Онколог отметил, что главная опасность полипов заключается в их прогрессировании и возможном превращении в опухоль.

Доктор также подчеркнул важность соблюдения диеты, особенно в отношении молочных и дрожжевых продуктов, рафинированных масел и сахара, поскольку полипы могут вернуться при чрезмерном употреблении этих продуктов. Он подчеркнул, что необходимо ограничить их количество, но не полностью исключать из рациона.

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