Специалисты-онкологи из Великобритании рассказали о симптомах, наличие которых в шесть с половиной раз увеличивает риск рака прямой и толстой кишки. Мнение экспертов приводит Journal of the National Cancer Institute.

Боли в животе, диарея, железодефицитная анемия и ректальное кровотечение указывают на высокий риск возникновения колоректального рака у людей моложе пятидесяти лет. В случае появления этих симптомов диагноз может быть поставлен в скором времени – в среднем от трех месяцев до двух лет, согласно выводам британских врачей.

По статистике, при наличии одного симптома риск возникновения рака увеличивается в два раза, двух – в три с половиной, трех – в шесть с половиной раз.

Эксперты рекомендовали при появлении железодефицитной анемии и ректального кровотечения пройти колоноскопию.

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