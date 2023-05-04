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Эндокринолог Русанов перечислил симптомы надвигающегося рака

Эндокринолог Арсений Русанов в разговоре с aif.ru перечислил симптомы надвигающегося рака. По словам медика, при наличии данных симптомов необходимо немедленно отказаться от трансжиров.

Специалист напомнил о том, что злоупотребление трансжирами чревато онкологическими недугами. Русанов рекомендовал не затягивать с походом к врачу, если возникли скачки давления, головные боли, боль за грудиной или в ногах, а также шум в ушах.

Медик также рекомендовал не игнорировать сухость во рту, проблемы с мочеиспусканием и скачки веса. Если у пациента подтвердился диагноз "атеросклероз" или "сахарный диабет", следует сразу же исключить трансжиры из рациона.

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Трансжиры содержатся в фастфуде, магазинной выпечке, жирных соусах и мясных продуктах.

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