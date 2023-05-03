Почему развивается анемия и как предотвратить это заболевание

Железо – важное питательное вещество, необходимое человеку на всех этапах его жизни. В раннем возрасте железодефицит (или анемия) негативно сказывается на развитии, формировании центральной нервной системы, мозга. Качество жизни взрослого человека может быть также поставлено под удар.

«Рамблер» разобрался, почему от уровня железа зависит наше здоровье и как восполнить нехватку этого микроэлемента.

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По данным ВОЗ, с анемией вследствие дефицита железа в организме сталкивается около 30% людей. Железо важно, поскольку благодаря этому микроэлементу синтезируются ключевые для организма белки – гемоглобин и миоглобин. Первый обеспечивает проникновение кислорода из альвеол легких в остальные системы организма, второй – хранение его в мышцах.

Одышка, утомляемость, учащенное сердцебиение, тахикардия и стенокардия могут быть результатом снижения уровня кислорода в крови. Центральная гипоксия может вызывать головные боли, головокружение и вялость, а также когнитивные нарушения, при этом несколько исследований показали улучшение когнитивных функций после нормализации состояния пациента с анемией.

Железо необходимо для различных клеточных функций, включая, помимо прочего, ферментативные процессы, синтез ДНК и выработку митохондриальной энергии.

Наиболее частыми причинами ЖДА являются желудочно-кишечные кровотечения и менструации у женщин, снижение его всасывания и содержания железа в пище. Поэтому особенно уязвимы люди, соблюдающие веганскую диету: их организм получает гораздо меньше железа. Дефицит возникает при многих хронических воспалительных состояниях, включая сердечную недостаточность, хроническое заболевание почек и кишечника.

Диагностика

ВОЗ определяет анемию как уровень гемоглобина в крови ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин. При изолированном дефиците железа сывороточный ферритин (запасная молекула железа) должен быть менее 30 мкг/л. Однако ферритин является белком острой фазы и может быть повышен при наличии воспаления. Таким образом, если есть признаки сопутствующего воспаления, такие как повышенный уровень С-реактивного белка, ферритин менее 100 мкг/л свидетельствует о ЖДА.

Важно отметить, что дефицит железа не следует исключать при наличии нормального гемоглобина, поскольку значительное количество железа должно быть потеряно до того, как уровень гемоглобина начнет снижаться.

Пациентам с впервые установленным диагнозом рекомендовано проведение УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, щитовидной железы; ЭКГ (электрокардиография), рентгенография или КТ органов грудной клетки, колоноскопии для поиска возможного источника кровотечения и выявления сопутствующей патологии.

Суточная норма

Под данным Министерства здравоохранения РФ, ежедневно взрослому человеку требуется не менее 1–2 мг железа в сутки, ребенку – 0,5–1,2 мг. Обычное питание обеспечивает поступление от 5 до 15 мг элементарного железа. В двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тощей кишки всасывается лишь 10–15% железа, содержащегося в пище.

пероральное введение железа,

парентеральное пероральное введение,

переливание эритроцитарной массы. Восполнение запасов железа может происходить тремя путями:

Каждый маршрут имеет свои преимущества и ограничения, которые пациент обсуждает с лечащим врачом.

Профилактика анемии: в каких продуктах содержится железо?

Гемовая форма железа представляет собой белки гемоглобина и миоглобина, поэтому ее усвояемость намного выше. Она содержится в мясе, морепродуктах (мидиях, устрицах), икре рыб, тунце, скумбрии, яйцах. Растительными источниками железа (негемовой формы) остаются бобовые, шпинат, брокколи, капуста, овес, грецкие орехи, изюм, инжир и абрикосы.