$79.96-0.5587.66-0.72

Почему развивается анемия и как предотвратить это заболевание

Железо – важное питательное вещество, необходимое человеку на всех этапах его жизни. В раннем возрасте железодефицит (или анемия) негативно сказывается на развитии, формировании центральной нервной системы, мозга. Качество жизни взрослого человека может быть также поставлено под удар.

Почему развивается анемия и как предотвратить это заболевание
© globallookpress.com

«Рамблер» разобрался, почему от уровня железа зависит наше здоровье и как восполнить нехватку этого микроэлемента.

Видео дня

По данным ВОЗ, с анемией вследствие дефицита железа в организме сталкивается около 30% людей. Железо важно, поскольку благодаря этому микроэлементу синтезируются ключевые для организма белки – гемоглобин и миоглобин. Первый обеспечивает проникновение кислорода из альвеол легких в остальные системы организма, второй – хранение его в мышцах.

Одышка, утомляемость, учащенное сердцебиение, тахикардия и стенокардия могут быть результатом снижения уровня кислорода в крови. Центральная гипоксия может вызывать головные боли, головокружение и вялость, а также когнитивные нарушения, при этом несколько исследований показали улучшение когнитивных функций после нормализации состояния пациента с анемией.

Железо необходимо для различных клеточных функций, включая, помимо прочего, ферментативные процессы, синтез ДНК и выработку митохондриальной энергии.

Наиболее частыми причинами ЖДА являются желудочно-кишечные кровотечения и менструации у женщин, снижение его всасывания и содержания железа в пище. Поэтому особенно уязвимы люди, соблюдающие веганскую диету: их организм получает гораздо меньше железа. Дефицит возникает при многих хронических воспалительных состояниях, включая сердечную недостаточность, хроническое заболевание почек и кишечника.

Кардиолог развеяла миф об анемии из-за соблюдения поста

Диагностика

ВОЗ определяет анемию как уровень гемоглобина в крови ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин. При изолированном дефиците железа сывороточный ферритин (запасная молекула железа) должен быть менее 30 мкг/л. Однако ферритин является белком острой фазы и может быть повышен при наличии воспаления. Таким образом, если есть признаки сопутствующего воспаления, такие как повышенный уровень С-реактивного белка, ферритин менее 100 мкг/л свидетельствует о ЖДА.

Важно отметить, что дефицит железа не следует исключать при наличии нормального гемоглобина, поскольку значительное количество железа должно быть потеряно до того, как уровень гемоглобина начнет снижаться.

Пациентам с впервые установленным диагнозом рекомендовано проведение УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, щитовидной железы; ЭКГ (электрокардиография), рентгенография или КТ органов грудной клетки, колоноскопии для поиска возможного источника кровотечения и выявления сопутствующей патологии.

Суточная норма

Под данным Министерства здравоохранения РФ, ежедневно взрослому человеку требуется не менее 1–2 мг железа в сутки, ребенку – 0,5–1,2 мг. Обычное питание обеспечивает поступление от 5 до 15 мг элементарного железа. В двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тощей кишки всасывается лишь 10–15% железа, содержащегося в пище.

Восполнение запасов железа может происходить тремя путями:
  • пероральное введение железа,
  • парентеральное пероральное введение,
  • переливание эритроцитарной массы.

Каждый маршрут имеет свои преимущества и ограничения, которые пациент обсуждает с лечащим врачом.

Профилактика анемии: в каких продуктах содержится железо?

Гемовая форма железа представляет собой белки гемоглобина и миоглобина, поэтому ее усвояемость намного выше. Она содержится в мясе, морепродуктах (мидиях, устрицах), икре рыб, тунце, скумбрии, яйцах. Растительными источниками железа (негемовой формы) остаются бобовые, шпинат, брокколи, капуста, овес, грецкие орехи, изюм, инжир и абрикосы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий