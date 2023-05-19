Эксперт назвал самую вредную позу для сна
Эксперт по коррекции осанки Джеймс Лейнхардт назвал самую вредную позу для сна. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам специалиста, опасней всего спать на животе с подтянутым к животу коленом и руками, уложенными по обе стороны подушки. Лейнхардт отметил, что такая поза серьезно увеличивает нагрузку на все тело и особенно на спину и шею.
Более здоровой альтернативой, по словам эксперта, является сон на боку. В этой позе Лейнхардт порекомендовал подкладывать одну подушку между коленями, а вторую прижимать к груди в течение ночи. Это поможет избежать привычного переворачивания на живот во сне.
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