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Чем опасен дневной сон

Довольно часто многие люди, которые имеют проблемы с засыпанием, практикуют дневной сон. Как правило, он не длится больше часа и способствует небольшому приливу энергии. После такого ритуала человек чувствует себя более отдохнувшим и вновь приступает к работе.

Чем опасен дневной сон
© Unsplash

Однако такой способ сна может быть опасен появлением различных заболеваний. О том, чем это грозит, — в материале “Рамблера”.

Ученые из Гарвардской школы медицины провели исследование. Оно было опубликовано в медицинском журнале Obesity. В своем исследовании ученые выявляли, как продолжительность дневного сна может влиять на человека и его здоровье. В качестве испытуемых ученые выбрали жителей прибрежных стран Средиземного моря. Там дневной отдых и сон (сиеста) стал частью образа жизни.

Специалисты уверяют, что на самом деле дневной сон происходит из-за притока крови к пищеварительной системе. Это происходит после обеда, поэтому у людей появляется позыв к сну.

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После того, как ученые провели исследование: они анализировали количество дневного сна и его взаимосвязь с различными заболеваниями, они пришли к выводу, что дневной сон может быть опасен, если длится более 30 минут. Он не только сбивает циркадные ритмы человека, но и приводит к появлению бессонницы.

Также выяснилось, что дневной сон может стать причиной других заболеваний. Речь идет о сахарном диабете II типа, гипертонии и ожирении. Дело в том, что дневной сон провоцирует ночное переедание, большое количество курения и позднее засыпание. Все это влияет на различные системы в организме человека.

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