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1 час назад

Медики выяснили, что дневной сон и храп грозят инсультом

Диана Товсепова

Ученые из Национального университета Ирландии выяснили, что нарушения сна способствуют возникновению инсульта. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology (Nature).

Среди проблем с сонной системой ученые выделяют: слишком продолжительный или короткий ночной сон; храп во сне; апноэ.

Всего в исследование было включено 4496 участников, из которых 1799 человек перенесли ишемический инсульт, а 439 — внутримозговое кровоизлияние.

Исследование показало, что у людей, которые спали меньше пяти часов в сутки, риск инсульта был в три раза выши, чем у тех, что к спал около семи часов. Однако, те, кто спят больше, тоже увеличивают свои риски заработать инсульт. Так, у участников исследования, спавших более девяти часов, риск инсульта был вдвое выше.

Часовой дневной сон также повышал риск инсульта на 88%. Оказывается, те, кто делает днем перерыв на сон прибавляют рисков заработать инсульт.

У храпящих людей вероятность инсульта была на 91 % выше, чем у тех, кто не храпит. А у людей с апноэ риск инсульта почти в три раза выше, чем у людей без этой проблемы.

Если у человека наблюдается сразу пять или более из этих проблем со сном, риск инсульта может вырасти в пять раз по сравнению с теми, у кого нет трудностей.

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