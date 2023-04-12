На какие недуги указывает прерывистый сон

Немногие знают об этом, но ночной сон может многое рассказать о состоянии организма. В частности, прерывистый сон и подъемы среди ночи могут указывать на ряд недугов, некоторые из которых весьма серьезные.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Беспокойный прерывистый сон, когда человек без объективных причин просыпается ночью, может свидетельствовать об опухолевых процессах в мозге, которые и провоцируют тревогу. Не так давно в беседе с "Москвой 24" об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко.

Если вы сталкиваетесь с "тревожным сном" регулярно, это повод обратиться к врачу.

Однако опухоль мозга – отнюдь не единственная причина, по которой возникает данное состояние. Порой беспокойный сон может быть спровоцирован инфекционными заболеваниями или проблемами с мозговым кровообращением, которые возникают из-за повышенного давления.

В некоторых случаях пробуждения по ночам являются следствием нарушений ритма и проводимости сердца. А женщины в зрелом возрасте могут сталкиваться с прерывистым сном из-за наступления климакса.