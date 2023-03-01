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2 часа назад

5 "тихих" симптомов, которые могут указывать на опухоль мозга

Мира Маркина

Зачастую рак головного мозга не имеет ярко выраженных симптомов и маскируется под переутомление или головные боли. Однако, если вовремя обратить внимание на "тихие" симптомы, болезнь можно вовремя остановить. Подробнее о симптомах, которые не стоит пускать на самотек – в материале "Рамблера".

5 "тихих" симптомов, которые могут указывать на опухоль мозга
Фото: UnsplashUnsplash

Головная боль

Даже эксперты не всегда могут установить, чем вызвана головная боль – мигренью или онкозаболеванием. Но если голова болит ежедневно, а продолжительность и интенсивность боли постоянно растет, не откладывайте визит к врачу для обследования.

Трудности с речью

Проблемы с речью могут проявляться по-разному: кому-то сложно подобрать слова, а кто-то может неожиданно начать заикаться. В любом случае, если вы заметили, что у вас внезапно возникли проблемы с речью, это тревожный сигнал.

Ухудшение слуха

Трудности в распознавании речи и звука – еще один симптом опухоли головного мозга. Кроме того, стоит насторожиться, если у вас возник звон или шум в ушах.

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Потеря равновесия

Важная функция мозга – соблюдение баланса и равновесия. Трудности при ходьбе, "заваливание" в разные стороны, необъяснимая потеря равновесия – все это может быть "тихим" симптомом рака.

Нарушение зрения

Нарушение периферийного зрения – еще один симптом, который многие оставляют без внимания. Как правило, его обнаруживают у себя автомобилисты: они замечают, что поле обзора внезапно сужается и появляются "слепые пятна".

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