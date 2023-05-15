$77.20+1.3284.25+1.36

Терапевт Малышева раскрыла важность магния для организма

В программе «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева поделилась важной информацией о роли магния в организме человека. Она отметила, что магний помогает в борьбе с такими заболеваниями, как депрессия, остеопороз и гипертония.

Одной из важных функций вещества является его участие в формировании костей. Если в организме не хватает магния, то кальций не усваивается должным образом, что может привести к развитию остеопороза, сообщила врач.

Как узнать, есть ли у вас дефицит магния: видео

Еще одним важным аспектом роли магния является его влияние на электрически активные ткани в организме, особенно на сердечно-сосудистую систему, подчеркнула она. Магний способствует расслаблению артериальных сосудов и уменьшению отечности, что, в свою очередь, может снизить артериальное давление.

Малышева также подчеркнула связь между дефицитом магния и некоторыми проблемами, такими как судороги в ногах и повышенный риск депрессии. Его нормальный уровень в крови может снизить риск развития депрессии на 58 процентов, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что магний снижает риск развития деменции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий