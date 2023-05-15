В программе «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева поделилась важной информацией о роли магния в организме человека. Она отметила, что магний помогает в борьбе с такими заболеваниями, как депрессия, остеопороз и гипертония.

Одной из важных функций вещества является его участие в формировании костей. Если в организме не хватает магния, то кальций не усваивается должным образом, что может привести к развитию остеопороза, сообщила врач.

Еще одним важным аспектом роли магния является его влияние на электрически активные ткани в организме, особенно на сердечно-сосудистую систему, подчеркнула она. Магний способствует расслаблению артериальных сосудов и уменьшению отечности, что, в свою очередь, может снизить артериальное давление.

Малышева также подчеркнула связь между дефицитом магния и некоторыми проблемами, такими как судороги в ногах и повышенный риск депрессии. Его нормальный уровень в крови может снизить риск развития депрессии на 58 процентов, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что магний снижает риск развития деменции.