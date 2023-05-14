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Как узнать, есть ли у вас дефицит магния: видео

Зачастую мы осознаем, что с нашим организмом происходит что-то не то, однако не так просто всегда выявить истинные причины слабости, проблем со сном, боли в мышцах и тому подобному. В таких случаях самым правильным решением станет обращение за консультацией к специалисту и прохождение всех рекомендуемых обследований.

В этом материале "Рамблер" покажет видеоролик, который поможет выяснить, нет ли у вас дефицита магния. Автор видео, пользовательница социальной сети TikTok с ником @pepel_1973 подробно рассказала и показала в опубликованном на своей странице видео, как может проявляться дефицит этого важного компонента в организме.

Магний снижает риск развития деменции: исследование

Видео не может стать официальным медицинским заключением и прямой рекомендацией к покупке лекарственных средств, однако если вы обнаружили у себя какие-либо симптомы из описанных автором ролика, обратитесь к специалисту для подтверждения или опровержения ваших опасений.

Ранее "Рамблер" показывал, как выглядит эритема от укуса клеща.

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