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Магний снижает риск развития деменции: исследование

Магний — один из важнейший микроэлементов, необходимых для стабильного функционирования нашего организма. Он поддерживает работу сердца, регулирует уровень сахара в крови, благотворно влияет на нервную систему.

Магний снижает риск развития деменции: исследование
© РИА Новости

Однако недавно ученые открыли еще одно свойство магния. Оказывается, что он снижает риск развития деменции. Подробнее — в материале "Рамблера".

Исследование провели австралийские ученые. По словам специалистов, глобальная распространенность деменции резко возрастет с 57,4 миллионов в 2019 году до 152,8 миллионов случаев в 2050 году. Лекарства от заболевания не существует, и за последние 30 лет ситуации с разработкой фармакологического лечения не улучшилась, поэтому необходимо уделять больше внимания его профилактике.

Как объяснили ученые, высокий уровень магния в мозге снижает окислительный стресс и системное воспаление, повышает синаптическую пластичность и противодействует другим механизмам, которые приводят к нейродегенерации. У лиц с болезнью Альцгеймера уровень магния в плазме значительно ниже, чем у здоровых людей.

Специалисты наблюдали более, чем за 1000 пациентами на протяжении 17 лет и обнаружили, что потребление с пищей более 196 мг магния в сутки снижает риск развития деменции у пожилых людей на 37% по сравнению с 174 мг употребленного магния в сутки. Потребление магния с пищей участвует в биологических процессах, связанных со старением мозга, и может улучшить когнитивные способности. При этом эффект был более замечен у женщин, нежели чем у мужчин.

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Однако потреблять магний без назначения врача и результатов анализов нельзя, так как это может привести к опасным побочным эффектам. А, вот, продукты, богатые магнием, стоит добавить в свой ежедневный рацион. Это шпинат, бобовые, гречка, овсянка, зеленые листовые овощи, семена льна, орехи — фундук, миндаль, кешью.

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