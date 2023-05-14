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Ученые выяснили, как грибы помогают в лечении гипертонии

Ученые из Университета Сваби назвали молекулярные механизмы, с помощью которых потребление грибов может уменьшить тяжесть гипертонии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Phytotherapy Research.

Ученые выяснили, как грибы помогают в лечении гипертонии
© Unsplash

В ходе работы исследователи выяснили, что некоторые биологически активные соединения, полученные из грибов, влияют на активность генов, которые регулируют функции сердечно-сосудистой системы. Таким образом, данные молекулы являются потенциальными кандидатами в лекарственные средства, которые можно использовать для снижения артериального давления.

Некоторые исследования уже показали, что добавление грибов к диете DASH и средиземноморской диете улучшает контроль давления у пациентов с гипертонией.

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Специалисты пришли к выводу, что грибы в рационе можно назвать способом профилактики гипертонии. Однако они не заменят медикаментозное лечение.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неожиданных последствиях гипертонии.

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