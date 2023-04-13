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Неожиданные последствия гипертонии: что происходит с мозгом

Гипертония — заболевание, при котором у человека повышается артериальное давление. Как правило, болезнь диагностируют, если АД регулярно превышает значения 140/90. По статистике ВОЗ, более одного миллиарда людей на планете страдают от гипертонии.

Неожиданные последствия гипертонии: что происходит с мозгом
© Unsplash

Заболевание имеет различные последствия и речь не только о влиянии на сосуды. От повышенного давления может страдать мозг, и это становится проблемой в более взрослом возрасте. О том, какое неожиданное последствие для мозга имеет гипертония, — в материале “Рамблера”.

Ученые провели исследование и выяснили, как повышенное давление влияет на мозг и когнитивные способности человека. В исследовании приняли участие почти 4 тысячи человек. Врачи исследовали их МРТ и выявляли особенности мозга людей, страдающих гипертонией.

Выяснилось, что высокое давление влияет на структуру мозга, и в частности некоторые области органа. От симптомов заболевания страдает скорлупа и меняется количества белого вещества. Эти области отвечают за когнитивные способности человека и краткосрочную память.

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Проанализировав исследования мозга пациентов и анкеты с их анамнезом, ученые пришли к выводу, что у людей, страдающих гипертонией, есть наиболее серьезный риск деменции в более взрослом возрасте. Ученые заметили, что у исследуемых с гипертонией, были повреждены области мозга, которые отвечают за способность обучаться, принимать решения, планировать задачи и даже получать эмоции.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что наличие деменции в пожилом возрасте может напрямую зависеть от высокого кровяного давления в возрасте старше 20 лет. В будущем они планируют провести другие исследования о повышенном давлении, но пока что они рекомендуют людям с гипертонией уделять большое внимание профилактике деменции.

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